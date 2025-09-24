ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
  • Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Descontinuado

Shaver series 7000, 5000Cabezales de afeitado de repuesto

SH71/50

2.3
| (3) Opiniones
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5880/20

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7886/50

Cambie los cabezales cada 2 años para obtener un rendimiento del 100 %

Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Se adapta a todos los S7000

  • Se adapta a la forma angular S5000

  • No es compatible con el S5000 más antiguo

Compatible con todos los modelos S7xxx y el S5xxx de forma angular

Compatible con todos los modelos S7xxx y el S5xxx de forma angular

Los cabezales de repuesto SH71 son compatibles con todas las afeitadoras Shaver Series 7000 (S7xxx) y Series 5000 de forma angular (S5xxx). No son compatibles con la Series 5000 de forma redondeada, que utiliza cabezales de repuesto SH50.

Rendimiento potente en cada pasada

Rendimiento potente en cada pasada

Con hasta 90,000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision ofrecen una afeitada al ras y cortan más vello en cada pasada*. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están hechas en Europa.

Restablezca su afeitadora de forma muy sencilla

1. Presione los botones de liberación y extraiga el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gire los anillos de retención hacia la izquierda y quítelos. 3. Retire los cabezales de afeitado usados e inserte los de repuesto (las muescas deben encajar exactamente en las proyecciones). 4. Vuelva a colocar los anillos de retención y gírelos hacia la derecha hasta que oiga un clic. 5. Vuelva a insertar el soporte de afeitado y ciérrelo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

3

Opiniones

4
3
2

24/09/2025

México

México

UNA RASURADORA EFICAZ

La mejor rasuradora que he usado. Corta excelente y sin irritar la piel.

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Cabezales de afeitado de repuesto

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Cabezales de afeitado de repuesto

12/08/2026

España

España

Pésimo servicio postventa para Islas Canarias

Servicio pésimo para asistencia de cualquier tipo en Canarias. Aparte de no enviar productos ni recambios directamente, te remiten a tiendas online como Amazon. Yo no hago compras online por sistema después de varias malas experiencias y lo que supone el envío a Canarias, cuando encuentras alguna empresa que lo haga. En el número de teléfono de atención al cliente de Philips me dieron un número de un supuesto distribuidor de recambios de Philips, que luego resultó que no existe. Vuelvo a llamar y me dan otro número, que ha resultado ser un servicio de reparación de todo tipo de aparatos electrónicos y de menaje. Además, la página web oficial de Philips, buscando asistencia online, me ha llevado a unos asistentes virtuales que, después de varios mensajes absurdos y repetitivos, me pedían todos los datos y me llevaba directamente a un pago online para que despu6me atendiera un técnico online. Y todo esto para preguntar cómo puedo obtener recambios en Canarias??? Ya llevo una hora de mi tiempo perdido, prefiero pagar más en una tienda de barrio que perder el tiempo o cambiar a otra marca de afeitadora. Qué pesadilla!!!

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2024-02-14

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2024-02-14

06/09/2025

España

España

Mala app

La peor que he usado en bastante tiempo. Marea y no te resuelve nada de nada. Perdida de tiempo para no conseguir un repuesto.

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Esta reseña se realizó para SH71 SH71/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.