Descontinuado
2 biberones
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
22/06/2020
Chile
Me encanto
Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien
Ventajas
Comodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sakura1301
13/06/2020
Chile
El mejor invento
Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Jenny1211
11/03/2020
Chile
Excelente
Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.
Ventajas
Excelente complemento
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.