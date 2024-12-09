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Descontinuado

Shaver series 3000Cabezales de afeitado

SH30/50

3.4
| (5) Opiniones
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %. Compatible con las afeitadoras serie 3000 y serie 1000.
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Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados

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  • Cuchillas ComfortCut

  • Se adapta a S3000 (S3xxx)

  • Se adapta a S1000 (S1xxx)

  • Se adapta a la afeitadora Star Wars SW37xx

Cabezales de repuesto para afeitadoras series 3000 y 1000

Cabezales de repuesto para afeitadoras series 3000 y 1000

Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de 3) son compatibles con las afeitadoras serie 3000 (S3xxx), serie 1000 (S1xxx) y Star Wars SW3700.

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de “liberación”. 2. Para quitar el tope, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los reemplazos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar el tope y fijarlo, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

5

Opiniones

2

09/12/2024

México

México

Excelente

Mi calificación es de 10, tengo una rasuradora más de 23 años y hasta este momento aún funciona súper bien, no dude en comprarla y se que durará por muchos años.

Ventajas

Excelente calidad

Contras

Por el momento ninguna

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Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabezales de afeitado de repuesto

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30/11/2022

México

México

Comprador verificado

Es un buen producto

Solamente falta más información en el instructivo, por ejemplo tiempo estimado de duración de la batería en cada carga, vida estimada de la batería, vida estimada de las navajas, etc.

Ventajas

Calidad del producto

Contras

Instructivo más completo

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01/10/2022

México

México

Comprador verificado

Cumple con las expectativas

Lo elegí por que me recomendó un familiar y si es buen producto

Sí, recomiendo este producto

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