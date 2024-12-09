Descontinuado
SH30/50
S1881/00
S2885/02
S3882/02
S3144/00
X5012/05
Cuchillas ComfortCut
Se adapta a S3000 (S3xxx)
Se adapta a S1000 (S1xxx)
Se adapta a la afeitadora Star Wars SW37xx
Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de 3) son compatibles con las afeitadoras serie 3000 (S3xxx), serie 1000 (S1xxx) y Star Wars SW3700.
Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
1. Para abrir la afeitadora, presiona el botón de “liberación”. 2. Para quitar el tope, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los reemplazos cuidadosamente; comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar el tope y fijarlo, gira el cierre de seguridad hacia la izquierda. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.
3.4
de 5
5
Opiniones
Edifmimea
09/12/2024
México
Excelente
Mi calificación es de 10, tengo una rasuradora más de 23 años y hasta este momento aún funciona súper bien, no dude en comprarla y se que durará por muchos años.
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Por el momento ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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AleNH
30/11/2022
México
Comprador verificado
Es un buen producto
Solamente falta más información en el instructivo, por ejemplo tiempo estimado de duración de la batería en cada carga, vida estimada de la batería, vida estimada de las navajas, etc.
Ventajas
Calidad del producto
Contras
Instructivo más completo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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maebey
01/10/2022
México
Comprador verificado
Cumple con las expectativas
Lo elegí por que me recomendó un familiar y si es buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabezales de afeitado de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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